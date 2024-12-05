NY株式4日（NY時間12:14）（日本時間02:14） ダウ平均44930.11（+224.58+0.50%） ナスダック19671.96（+191.05+0.98%） CME日経平均先物39565（大証終比：+295+0.75%） 欧州株式4日GMT17:14 英FT100 8335.81（-23.60-0.28%） 独DAX 20232.14（+215.39+1.08%） 仏CAC40 7303.28（+47.86+0.66%） 米国債利回り 2年債 4.124（-0.056） 10年債 4.197（-0.027） 30年債 4.3