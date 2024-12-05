大リーグで1年平均3500万ドル（約52億5000万円）以上の契約を結ぶ11選手のランキングを、AP通信が報じた。後払いや出来高を考慮しない金額で、トップはドジャース・大谷翔平の7000万ドル（約105億円）。昨年12月にド軍と10年総額7億ドル（決定時約1015億円）で契約し、約97％が後払い。2位は今季レンジャーズでプレーしたシャーザー、アストロズからFAのバーランダーが約4333万ドル（約65億円）で並んだ。