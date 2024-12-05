5日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比290円高の3万9560円と急伸。日経平均株価の現物終値3万9276.39円に対しては283.61円高。出来高は8136枚となっている。 TOPIX先物期近は2754ポイントと前日比12.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は13.40ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 39560