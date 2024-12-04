私たちの髪の毛の太さは、直径0.05〜0.15mm程度で、25〜30歳ごろから徐々に細くなっていきます。毛髪の断面が円形だとストレートヘア、卵型や楕円形の場合は癖毛になります。髪の毛の構造を詳しく見てみると、「毛髄質」「毛皮質」「毛小皮」の3つの成分で構成されています。「毛髄質」は、毛髪の中心にあり、やわらかなタンパク質が主成分です。「毛皮質」は、タンパク質の一種であるケラチンが主成分で、毛髪の85〜90％を占めて