日本時間０時００分に米製造業新規受注（10月）、耐久財受注（確報値）（10月）、ISM非製造業景気指数（11月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 製造業新規受注（10月）00:00 予想0.3%前回-0.5%（前月比) 耐久財受注（確報値）（10月）00:00 予想0.2%前回0.2%（前月比) 予想0.1%前回0.1%（輸送除くコア・前月比) ISM非製造業景気指数（11月）00:00 予想55.5前回56.0（ISM非製