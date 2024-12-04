【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■「陽気な音楽海賊団BE:FIRST」という世界観のもと、『ONE PIECE』魚人島編をリスペクトした演出が映像内に10ヵ所以上も！ BE:FIRST「Sailing」のMVが公開された。 11月3日に放送がスタートしたTVアニメ『SPECIAL EDITED VERSION「ONE PIECE」魚人島編』 エンディング主題歌として書き下ろされた「Sailing」は、「Bye-Good-Bye」「Be Free」「Hush-Hush」を手がけるChaki Zuluをプ