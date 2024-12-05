【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■国内で最も聴かれたアーティストは2年連続でMrs. GREEN APPLE、海外で最も再生された国内アーティストは4年連続で YOASOBI！ 世界で6億4,000万人以上のユーザーが利用するオーディオストリーミングサービス「Spotify」が、音楽やポッドキャストなどの今年のリスニングデータから2024年を振り返る各種ランキングを発表した。 Creepy