【ソウル＝依田和彩】韓国の尹錫悦（ユンソンニョル）大統領が３日夜に戒厳令を宣布した後、ソウル市内の国会の建物には一時、軍部隊の戒厳兵が進入した。当時の緊迫した状況が韓国メディアの報道などから浮かび上がってきた。聯合ニュースは４日、尹氏が戒厳令を宣布してから、４日未明に国会で戒厳令の解除要求決議案が可決されるまでの時間を「緊迫した１５５分」との見出しで伝えた。金敏基（キムミンギ）国会事務総長は