MSGM(エムエスジーエム)から、ブランドの新しいシグネチャー「TheMwave」が登場。新ロゴがモチーフの新作ユニセックスウェアを発売する。MSGMを象徴する“M”ロゴの新シグネチャー「TheMwave」は、MSGMの創造性や革新性、表現の自由を象徴する新しいシグネチャー。デザイナーのマッシモ・ジョルジェッティが、グラフィックデザインスタジオの「スタジオ・テンプ」と共に、1年間にわたる実験と研究を重ねてデザインした。MSGMとマッ