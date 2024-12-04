【ワシントン共同】米主要メディアは4日、11月5日の大統領選と同時実施された下院選（定数435）のうち、結果が判明していなかった最後の1議席の西部カリフォルニア州第13選挙区で民主党候補が勝利したと報じた。全議席の結果が出そろい、共和党220、民主党215で、共和党が過半数を維持した。共和党は大統領職と上下両院を独占する「トリプルレッド」を達成した。米メディアによると、カリフォルニア州は本人確認などに時間を