熊本県警玉名署の巡査（当時２４歳）が自殺したのは長時間労働による精神障害が原因として、遺族３人が県に約７８００万円の損害賠償を求めた訴訟で、熊本地裁は４日、計約６２００万円の支払いを命じた。品川英基裁判長は判決で長時間労働と自殺との因果関係を認め、「被告は業務の過重性を回避すべき注意義務を怠った」と指摘した。判決によると、巡査は２０１７年春から同署刑事課に勤務し、同年９月に自殺した。亡くなるま