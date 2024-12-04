韓国の尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領による「非常戒厳」宣言を受けた混乱を受け、野党6党は4日、尹大統領の弾劾訴追案を国会に提出し、6日か7日にも採決が行われる見通しです。尹大統領は3日夜、最大野党の「共に民主党」が国政をまひさせているとして45年ぶりに「非常戒厳」を宣言しましたが、国会の解除要求決議を受け、約6時間後に解除しました。「共に民主党」など野党6党は4日、尹大統領の弾劾訴追案を国会に提出し、6日