俳優で歌手の杉良太郎（８０）が席亭を務める落語会「第三回杉友寄席」が４日、都内で行われ、杉と、妻で歌手の伍代夏子（６２）、落語家の吉原朝馬（７５）、林家正雀（７２）らが出席した。落語を通してより良い社会を実現する一環として、昨年６月に初上演した落語会。これまで「特殊詐欺対策」や「健康づくり」を落語会を通して啓発してきたが、今回は妻の伍代が立ち上げた「災害が起きた時に家族と一緒に避難できる環境