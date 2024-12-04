雲南省プーアル市でコーヒーの実であるコーヒーチェリーが収穫シーズンを迎えた。中国新聞網が伝えた。プーアル市は中国の主要なコーヒー生産地であると同時に、貿易流通の中心地でもある。（提供/人民網日本語版・編集/KM）