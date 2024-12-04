BE:FIRSTの新曲「Sailing」のMVが公開された。 （関連：【映像あり】BE:FIRST、“陽気な音楽海賊団 BE:FIRST”という世界観の「Sailing」MV） 同曲は、10月27日から放送がスタートしたTVアニメ『SPECIAL EDITED VERSION 『ONE PIECE』 魚人島編』のエンディング主題歌として書き下ろされた楽曲。本日放送の『2024 FNS歌謡祭 第1夜』（フジテレビ系）にて初披露された。 「Bye-Good-Bye」「Be Free」「Hush-Hush」を