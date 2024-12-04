ボートレースからつの「さとふる杯」は４日、準優進出戦が行われ、準優勝戦に進む１８選手が決定した。和田兼輔（３７＝兵庫）は準優進出戦９Ｒ、２コースから差して２着を確保し、準優勝戦へ駒を進めた。相棒の６８号機は「足は悪くはないけど、ターンで流れる感じがある」と完調まであと一歩だ。今年は１０優出３Ｖと好調だが、１０月以降は優出がない。今節は不良航法による減点１０もあったが、９戦６勝と快調に飛ばし、