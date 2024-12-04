ジャパンフリトレー（茨城県古河市）が、ロングセラー商品「マイクポップコーン」の出来たてを自宅で楽しめる「マイクポップコーン屋さん てづくりキット」を12月2日に新発売しました。手作りキットを発売するのは、ブランド初の試みだということです。そこで、オトナンサー編集部のスタッフが実際に作ってみました。同商品は、「マイクポップコーンの豆」が2袋、「濃厚バターしょうゆ味」と「塩キャラメル味」という限定フレ