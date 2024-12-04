メディコス・エンタテインメントは、2024年12月14日(土)より、マルイ対象店舗にて「まちカドまぞく だぶるあにばーさりー展〜まぞくたちの進む道〜」の展示会を開催。 まちカドまぞく だぶるあにばーさりー展  メディコス・エンタテインメントは、2024年12月14日(土)より、マルイ対象店舗にて「まちカドまぞく だぶるあにばーさりー展〜まぞくたちの進む道〜」の展示会を開催します。■掲載内容「まちカドまぞく」