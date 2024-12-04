和洋菓子店 五十鈴茶屋は、11月13日(水)から11月18日(月)の期間限定で、阪急うめだ本店催事「時をかけるあん」に出店します。 五十鈴茶屋「あずき ふらっ茶」 ■出店概要出店期間：2024年11月13日(水)〜2024年11月18日(月)出店場所：阪急うめだ本店9階 祝祭広場※最終日は午後5時終了 和洋菓子店 五十鈴茶屋は、11月13日(水)から11月18日(月)の期間限定で、阪急うめだ本店催事「時をかけるあん」に出店。