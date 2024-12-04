『2024FNS歌謡祭 第2夜』（フジテレビ系）が12月11日に生放送。見どころが公開された。 （関連：香取慎吾が音楽と歩んだ日々中居正広との再会、稲垣吾郎＆草磲剛と7年越し音楽番組出演……約5年の歩み） 香取慎吾は9年ぶりに『FNS歌謡祭』生放送のスタジオに登場し、主演ドラマの主題歌『Circus Funk（feat. Chevon）』をテレビ初披露。ほかにも、TERU（GLAY）、松本孝弘（B’z）、幾田りら、平手友梨奈、SixTONES、