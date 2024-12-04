09年WBCで韓国代表を指揮したキム・インシク氏（77）が4日放送の日本テレビ「加藤浩次＆中居正広の歴代日本代表286人が選ぶこの日本代表がスゴい！ベスト20」（後7・00）にVTR出演。日本との決勝戦での舞台裏について明かした。09年WBC決勝戦で日本は韓国と今大会5度目の対戦。9回裏に3−3の同点に追いつかれて迎えた10回2死一、三塁。これまで不振だったイチローの走者一掃となる中前適時打でWBC連覇を果たした。当時、韓国