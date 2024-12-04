ナチュラル&オーガニックメイクアップブランド｢to/one(トーン)｣は、2025年1月1日(水)に2種類のプレミアムキットを全国のto/one取扱い店舗および各ウェブサイトにて発売いたします。また、全国発売に先駆け、2024年12月4日(水)11時より、Cosme Kitchen、Biople公式ウェブサイトにて先行予約を受け付けます。 to/one Premium Kit ナチュラル＆オーガニックメイクアップブランド｢to/one(トーン)｣は、