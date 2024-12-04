福岡中央署は4日、福岡市中央区の店舗固定電話機に3日午後2時ごろ、通信会社を名乗る人物から不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「規約違反が見つかりました」などと言われる内容だった。同区内では、他にも警視庁をかたる不審電話が発生している。