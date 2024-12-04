政府は、中国人が日本を訪問する際に必要なビザ（査証）の発給要件を緩和する方向で調整に入った。有効期間中に何度も利用できる「数次査証」の対象や期間自体の拡大などを検討している。政府関係者が4日、明らかにした。関係改善の動きを見せる日中間で、人的往来の拡大につなげる狙い。中国政府は11月末、観光やビジネスで短期滞在する日本人へのビザ免除措置を約4年半ぶりに再開している。岩屋毅外相は今月下旬にも中国を訪