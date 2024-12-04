ピボット分析東京時間（23:00現在） ドル円 現値151.03高値151.23安値149.53 153.36ハイブレイク 152.30抵抗2 151.66抵抗1 150.60ピボット 149.96支持1 148.90支持2 148.26ローブレイク ユーロ円 現値158.33高値158.66安値156.99 160.67ハイブレイク 159.66抵抗2 159.00抵抗1 157.99ピボット 157.33支持1 156.32支持2 155.66ローブレイク