映画レーベル「NOTHING NEW」が、35歳以下を対象としたホラー映画脚本賞「NN0000」を開催することが決定した。「NOTHING NEW」は、第一弾作品であるホラーショートフィルム集「NN4444」の限定上映が全回満席を記録、異例のロングランヒットとなり、話題を集めた。現在は2025年以降公開予定の中編、長編ホラー映画作品を製作中だという。今回の脚本賞は、次世代を担う才能を発掘し、ともに作品を作っていくパートナーとなる脚本家や