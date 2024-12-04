各国の長期金利（NY時間09:01）（日本時間23:01）（%） 米2年債 4.204（+0.025） 米10年債4.273（+0.049） 米30年債4.441（+0.039） ドイツ2.092（+0.038） 英国4.290（+0.047） カナダ3.158（+0.039） 豪州4.265（-0.040） 日本1.057（-0.017） ※米債以外は10年物