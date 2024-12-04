【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■最新ライブ映像作品『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』の発売を記念して、全国のCDショップでライブ写真展示も決定！ 宇多田ヒカルが、「HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES」全8タイトルのジャケットクリエイティブを公開した。 これまでの過去ライブ映像を収録した「HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES」シリーズ。1999年に開催された『Luv Live』、2000年に開催された『BOHEM