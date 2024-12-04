自民党の谷垣禎一・元総裁が４日、党本部で行われた法務部会などの合同会議に出席し、保護司制度の充実に向けた取り組みの強化を要望した。元法相でもある谷垣氏は、全国保護司連盟の理事長を務めており、約１年ぶりに党本部を訪れたという。この日の会議で谷垣氏は、「生きづらさや孤独・孤立の問題がクローズアップされ、そうした人に寄り添う更生保護の役割は一層高まっている」と述べた。要望では、今年５月の大津市で