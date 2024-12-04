グラビアアイドルの椚(くぬぎ)マイカがこのほど、東京・秋葉原のソフマップで最新イメージDVD『Shake Hip！』(発売中 4,620円税込 発売元:竹書房)の発売記念イベントを行った。アイドルグループ・P.IDLを皮切りに、2022年まで様々なグループに在籍してアイドル活動を続けていた椚マイカ。グラビアは2021〜2022年開催の「国民的グラドルオーディション」でファイナリストに、2022年には「第5回ミス週刊実話WJガールズオーディション