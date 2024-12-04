新日本プロレス「ワールドタッグリーグ（ＷＴＬ）」Ｂブロック公式戦（４日、佐賀・唐津）で、矢野通（４６）、ボルチン・オレッグ（３１）組が優勝戦線に踏みとどまった。勝ち点６で迎えたこの日は、棚橋弘至＆邪道と激突。負ければ脱落の一戦で、気を吐いたのがボルチンだ。棚橋＆邪道にまとめてブレーンバスターを決めると、棚橋をボルチンシェイクからボルチンズリフトで放り投げる。ボルチンが攻撃し、矢野がフォールに