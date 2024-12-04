土佐鶴酒造が出品した「別誂え大吟醸 無濾過原酒」が、一般社団法人日本フードアナリスト協会主催「第81回ジャパン・フード・セレクション」において、最高評価の【グランプリ】を受賞。 土佐鶴酒造「別誂え大吟醸 無濾過原酒」  内容量：1,800ml価格：14,520円(税込) 土佐鶴酒造が出品した「別誂え大吟醸 無濾過原酒」が、一般社団法人日本フードアナリスト協会主催「第81回ジャパン・フード・セレク