コープ共済連は、《たすけあい》J1000円コース お誕生前申し込みのスタートを記念して、2024年12月2日(月)から「#母子手帳もらったらコープ共済 キャンペーン」をコープ共済【公式】Xアカウントにて開催しています。 コープ共済連「#母子手帳もらったらコープ共済 キャンペーン」 コープ共済連は、《たすけあい》J1000円コース お誕生前申し込みのスタートを記念して、2024年12月2日(月)から「#母子手帳もらったらコープ