ソウルゲームズは自社開発のスマートフォン向けRPGゲーム『ルナモバイル：月明かりと共に』を2024年12月19日(木)に正式リリース。正式リリースに向けて、公式Xより合計100名様に豪華景品が当たるリポストキャンペーンを開始しました。 ソウルゲームズ『ルナモバイル：月明かりと共に』 ソウルゲームズは自社開発のスマートフォン向けRPGゲーム『ルナモバイル：月明かりと共に』を2024年12月19日(木)に正式リリース予定で