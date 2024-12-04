モンゴルで「習近平国政運営を語る」第２巻の出版記念式【新華社ウランバートル12月4日】モンゴルの首都ウランバートルで2日、「習近平国政運営を語る」第2巻、「習近平貧困扶助論述ダイジェスト」のキリルモンゴル語版の出版記念式と中国・モンゴル国政運営シンポジウムが行われた。出席者は、中国とモンゴルが国交樹立75周年、全面的戦略パートナーシップ樹立10周年に際し、国政運営と貧困削減・貧困脱却の経験交流を強