「刀剣乱舞で学ぶ 日本刀と未来展」大阪実行委員会は、今回特別展「刀剣乱舞で学ぶ 日本刀と未来展 -刀剣男士のひみつ-」を2025年1月23日(木)から2月16日(日)まで大阪・心斎橋オーパ 7階特設会場にて開催します。 刀剣乱舞で学ぶ 日本刀と未来展 -刀剣男士のひみつ- 会期：2025年1月23日(木)〜2月16日(日)開催時間：11:00〜20:00※最終日2月16日(日)は16:00閉場(最終入場は、各閉場の30分前迄)休館日：会期