独立リーグ・ルートインＢＣリーグの神奈川フューチャードリームスの新入団選手発表会見が４日、神奈川・藤沢市内で行われ、１４名が抱負を語った。東都大学野球リーグ２部の駒大から入団した最速１５０キロ右腕・松村青（じょう）投手（２２）は２年秋、専大との東都リーグ１、２部入れ替え戦で２勝を挙げ、１部残留の原動力になるなど、名門のエース格として活躍した実績を持つ。３年春にはキャリアハイの１０試合に登板し