マンチェスター・ユナイテッドに所属するマーカス・ラッシュフォードは、モデルでインフルエンサーのグレース・ローザ・ジャクソンさん（25）と数カ月間交際しているようだ。『THE Sun』が報じている。ジャクソンさんはインフルエンサーとしてInstagramで60万人近くのフォロワーを抱えており、過去に『ラブ・アイランド』という番組に出演したことがきっかけで一躍有名人となった。人気リアリティショーである同番組は、参加者であ