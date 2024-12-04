Snow Man 目黒蓮が12月2日に開かれた『表参道 フェンディ イルミネーション 2024』の点灯式に登壇した。FENDIのInstagram公式アカウントが、式での目黒の写真を投稿している。 参考：【画像】Snow Man 目黒蓮、イルミネーション点灯式ではにかみ笑顔 当日、目黒はFENDIの「ウィンターホリデーコレクション」より、スパンコールが煌めくブラックスーツのセットアップ、バケットバッグに