コンラッド大阪は、季節限定の「ストロベリー de シュークリーム」スイーツビュッフェを、2024年12月14日(土)から2025年3月2日(日)の期間で提供する。コンラッド大阪の苺スイーツビュッフェ「ストロベリー de シュークリーム」は、苺が主役の華やかなスイーツビュッフェ。スイーツはもちろん、セイボリーでも旬の苺を堪能できる“いちご尽くし”のプランだ。クリーム＆生地をセレクト、飾って楽しむ“DIY”シュークリーム目玉とな