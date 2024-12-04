グラウンズ(grounds)から、新作シューズが登場。2024年12月21日(土)より、東京・原宿のグラウンズ ストア 003ほかにて発売される。アートピースのような厚底スニーカー新作シューズは、ランニングシューズから着想を得てデザイン。2種類の厚底スニーカー「ジョグ(JOG)」と「ジョグビジョン(JOG VISION)」を展開する。鮮やかピンクの「ジョグ」「ジョグ」は、鮮やかなピンクカラーの厚底スニーカー。約7cmの厚底アウトソールがデザ