台湾で行われているアジア・ウィンターリーグ（ＷＬ）にＮＰＢ白の一員として派遣されている巨人の高卒２年目育成左腕・森本哲星投手が４日、ＮＰＢ紅戦（斗六）に２番手で登板。１回２安打無失点で３つの三振を奪った。初参加となった今回のＷＬでは、ここまで５試合に登板して１勝、防御率３・８６で、計７イニングを投げて投球回を大きく上回る１６奪三振。奪三振率は「２０・５７」と高い数値をマークし、３年目へ向けて飛