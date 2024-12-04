歌手の中森明菜が、来年４月１９日に行われる野外音楽フェスティバル「ジゴロック２０２５〜大分“地獄極楽”ＲＯＣＫＦＥＳＴＩＶＡＬ〜」（大分スポーツ公園）に出演することが４日、公式サイトで発表された。同フェスは２０日との２日間開催。１９日にはＡＬＩ、水曜日のカンパネラら６組の出演が発表されている。中森は７月にファンクラブ会員向けのイベントを開催し、６年７か月ぶりにファンの前に姿を見せている。