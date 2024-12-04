フィギュアスケート女子で10年バンクーバー五輪銀メダルの浅田真央さん（34）が4日放送の日本テレビ「加藤浩次＆中居正広の歴代日本代表286人が選ぶこの日本代表がスゴい！ベスト20」（後7・00）にVTR出演。14年ソチ五輪での奇跡のフリープログラムの舞台裏を告白した。10年バンクーバー五輪で銀メダルを獲得した浅田さんは、金メダルを目指して14年ソチ五輪に臨んだ。しかしショートプログラムでは、トリプルアクセルを転倒す