俳優佐藤健（35）が4日、都内で行われた映画「はたらく細胞」（武内英樹監督、13日公開）細胞大集合プレミアイベントに出席した。原作は講談社「月刊少年シリウス」で連載された清水茜氏による、累計1000万部突破の大人気ファンタジー漫画。とある「人」の体内で年中無休で働いている数十兆個もの細胞を擬人化し、体の仕組みや細胞のはたらきを“バトル”として描く。レッドカーペットイベントに登場するとひときわ大きな歓声を浴