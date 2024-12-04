四川省成都市で11月26日に開催された「グローバルパンダパートナーズ2024」で、「四川・陝西・甘粛3省のパンダ観光ルート」と「パンダのホームランド·ジャイアントパンダがテーマの観光ルート」が発表された。人民日報海外版が伝えた。2021年に設立されたジャイアントパンダ国家公園がまたがる四川省、陝西省、甘粛省は特に豊かな自然に恵まれている。四川・陝西・甘粛3省のパンダ観光ルートは、中国初のジャイアントパンダ国