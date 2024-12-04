今年もやってきました「ふるさと納税」の駆け込みシーズン。今年は「物価高を背景に、日々の生活や節約を意識した返礼品」に人気が集まっているようです。【写真を見る】「ムテキバサミ」…返礼品2500品目中トップ10に入る人気まだ間に合う！ふるさと納税注目は「小分けの返礼品」良原安美キャスター：2024年度分の締め切りまで1か月を切った「ふるさと納税」についてです。2024年はどんなものが検索されたのか、「さとふる2024