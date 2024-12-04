日本の音楽ユニット・ＹＯＡＳＯＢＩが、７日と８日に韓国・仁川でのアジアツアー「ＹＯＡＳＯＢＩＡＳＩＡＹＯＵＲ２０２４―２０２５?超現実?」を、予定通り開催するという。３日深夜には、韓国の尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領が非常戒厳を宣言。その後、解除要求案が可決され、大統領は４日午前４時頃に「国会の要求を受け入れて戒厳を解除する」と発表した。韓国では、４日に現地で開催予定だった複数のイベン