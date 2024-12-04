東京ディズニーシーに6月6日にオープンした『ファンタジースプリングス』が、『Yahoo!検索大賞2024』の遊園地・テーマパーク部門の1位に輝きました。『Yahoo!検索大賞2024』は、前年と比べて検索数が急上昇した人物や作品、商品をランキング形式などで発表するもの。『ファンタジースプリングス』は、ディズニー映画『アナと雪の女王』『塔の上のラプンツェル』『ピーター・パン』を題材とした3つのエリアと、1つのディズニーホテ