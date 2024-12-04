モンテディオ山形は4日、FWディサロ燦シルヴァーノ(28)とMF國分伸太郎(30)の契約更新を発表した。今季の山形はJ2リーグ戦を9連勝で締めくくり、4位で3年連続のJ1昇格プレーオフ進出。しかし、1日の準決勝で5位のファジアーノ岡山に0-3で敗れ、10年ぶりのJ1復帰は叶わなかった。クラブは試合翌日から早くも来季に向けて動き出している。まずは2日に渡邉晋監督(51)の来季続投を発表。3日には契約更新の第1号選手として、今夏